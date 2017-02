Bandidos E Balentes – Il Codice Non Scritto Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

23/02/2017 Genere: Thriller Regia:

Fabio Manuel Mulas Cast:

Elisabetta Contini, Katia Corda, Salvatore Sanna, Luca Locci Trama del Film BANDIDOS E BALENTES – IL CODICE NON SCRITTO:

Sardegna anni '50. Il film racconta episodi legati alla faida, al banditismo di quegli anni, ambientati in un paese non definito. In una terra antica, immersa in una natura spettacolare, dove i monti dell'entroterra la fanno da padrone e i rifugi dei banditi sono le domus de Janas ed i classici Pinnettus, dove la figura della donna legata al matriarcato ha un ruolo importante, Mintonia, vedova e madre di Angheledda e Bobore, da l'avvio alla faida barbaricina. Lei stessa infatti è vittima di tale piaga, avendo perso marito e figlio per mano di alcuni banditi. Il finale aperto lascia ad una libera interpretazione e riflessione sull'atteggiamento dei protagonisti che, ad un certo punto, prendono una decisione che stravolgerà la loro vita...



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 18 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film bandidos-e-balentes-il-codice-non-scritto Salvatore Sanna Fabio Manuel Mulas Luca Locci Katia Corda Elisabetta Contini