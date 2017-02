Dalle Ardenne All'inferno Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

20/09/1967 Genere: Guerra Regia:

Alberto De Martino Cast:

Frederick Stafford, Daniela Bianchi, John Ireland, Curd Jurgens, Adolfo Celi Trama del Film DALLE ARDENNE ALL'INFERNO:

Tre americani (di cui uno muore nella fuga) evadono da un campo di concentramento vicino Amsterdam. Trenta civili olandesi – che non sanno o non vogliono dare informazioni sui fuggiaschi – vengono fucilati dai tedeschi come rappresaglia. I due americani superstiti raggiungono un gruppo di anti-nazisti e a loro si unisce anche la moglie di un capo della Wehrmacht, la quale è una giovane ebrea che vive sotto falsa identità...





