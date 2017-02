Dal Tramonto All'alba Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

03/01/1997 Genere: Azione Regia:

Robert Rodriguez Cast:

George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel e Juliette Lewis Trama del Film DAL TRAMONTO ALL'ALBA:

Dopo una sanguinosa rapina in una banca del Texas, i due fratelli Seth (G. Clooney) e Richard (Q. Tarantino) prendono in ostaggio un predicatore disilluso che viaggia in camper con due figli (J. Lewis e il piccolo E. Lui) e sconfinano nel Messico dove approdano al locale "Titty Twister", frequentato da spogliarelliste eccitate e da un'orda di vampiri aggressivi.





