Data di uscita del film:

19/10/1967 Genere: Western Regia:

Siro Marcellini Cast:

Lola Falana, Pietro Martellanza, Germán Cobos Trama del Film LOLA COLT:

Un corpo di ballo è costretto a sostare in un villaggio del West perché una ballerina è colpita da una forte febbre malarica. Il paesino è terrorizzato da un feroce bandito, El Diablo, che tiene in ostaggio alcuni abitanti. Solo uno studente di medicina è deciso a fare qualche cosa per liberare i cittadini imprigionati. Nella sua impresa viene aiutato da Lola, una delle ragazze del corpo di ballo...





Clip Italiana Film Pietro Martellanza Germán Cobos lola-colt Lola Falana Siro Marcellini