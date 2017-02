Le Onde Del Destino Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

11/10/1996 Genere: Drammatico Regia:

Lars von Trier Cast:

Emily Watson, Stellan Skarsgård, Katrin Cartlidge Trama del Film LE ONDE DEL DESTINO:

Scozia, primi anni Settanta. Bess e Jan si amano e decidono di sposarsi, nonostante l'opposizione della comunità . L'idillio si spezza quando un incidente costringe l'uomo ad una vita vegetativa. Jan si convince che l'unico modo per guarire è istigare la moglie a vivere esperienze erotiche sempre più degradanti, per poi farsele raccontare.





