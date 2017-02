La Cintura Di CastitÀ Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

21/12/1967 Genere: Commedia Regia:

Pasquale Festa Campanile Cast:

Tony Curtis, Monica Vitti, Hugh Griffith Trama del Film LA CINTURA DI CASTITÀ:

Il cavaliere Guerrando è costretto a partire per le crociate senza aver avuto il tempo di consumare il suo matrimonio con la bella Boccadoro. Secondo l'usanza dell'epoca Guerrando applica alla sposa la cintura di castità . Boccadoro è offesa dalla mancanza di fiducia del suo sposo e si lancia sulle sue tracce decisa a recuperare la chiave della cintura. Poco dopo il suo arrivo al campo cristiano, Boccadoro e Guerrando cadono prigionieri dei Mori. Insidiata dal sultano Ibn-el-Rascid, invaghitosi di lei, Boccadoro è tratta in salvo da Guerrando...





