Data di uscita del film:

21/12/1967 Genere: Commedia Regia:

Renato Castellani Cast:

Sophia Loren, Vittorio Gassman, Mario Adorf Trama del Film QUESTI FANTASMI:

Pasquale Lojacono e sua moglie Maria vivono di stenti e finiscono per tentare il suicidio. La svolta avviene quando Pasquale trova una casa in cui non solo non si paga l'affitto, ma addirittura si viene pagati se si trovano altri inquilini. Il perché è spiegato dal portinaio: nella grande casa si aggirerebbe il fantasma tormentato di un nobile spagnolo e per sfatare la leggenda il proprietario pagherà gli inquilini che dimostreranno la sua abitabilità. Il ricco Alfredo, spasimante di Maria, cerca in tutti i modi di strapparla al marito, finendo per nascondersi in un armadio, uscendo dal quale Pasquale lo crede il fantasma del nobile spagnolo che gli fa dono di soldi. Ne nascerà un malinteso che farà credere a Maria che il marito sia disposto a cederla all'amante in cambio di denaro...





