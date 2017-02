Il Marchio Di Kriminal Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

11/05/1967 Genere: Thriller Regia:

Fernando Cerchio, Nando Cicero Cast:

Glenn Saxson, Helga Liné, Andrea Bosic Trama del Film IL MARCHIO DI KRIMINAL:

bandito Kriminal scopre per caso in un'antica statuetta di porcellana un frammento di mappa relativo al luogo nel quale un famoso fuorilegge, prima di essere giustiziato, era riuscito a nascondere due preziose tele d'autore. Kriminal inizia subito le ricerche per recuperare altre tre statuette, simili a quella in suo possesso, contenenti i frammenti necessari a completare la mappa. Le sue indagini hanno esito positivo. Solo una statuetta manca ormai a Kriminal per individuare il luogo...





