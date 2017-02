Raffaello - Il Principe Delle Arti Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

03/04/2017 Genere: Biografico Regia:

Flavio Parenti Cast:

Flavio Parenti, Angela Curri, Enrico Lo Verso, Marco Cocci Trama del Film RAFFAELLO - Il Principe Delle Arti:

“Raffaello – il Principe delle Arti – in 3D”, segue il percorso tracciato dai 3 precedenti progetti, con un ulteriore apporto innovativo che pone l’accento su un aspetto ancora più cinematografico: è un connubio tra digressioni artistiche, affidate a celebri storici dell’arte, raffinate ricostruzioni storiche, che garantiscono un coinvolgimento intimo ed emotivo, e le più evolute tecniche di ripresa cinematografica in 3D ed UHD per un’esperienza visiva totalizzante e coinvolgente. La digressione artistica partirà da Urbino (città natale di Raffaello) passando per Firenze, per approdare a Roma e in Vaticano, al contempo apice ed epilogo del folgorante percorso artistico di Raffaello: un totale di 20 location e 70 opere, di cui oltre 30 di Raffaello, raccontate attraverso molteplici esclusive e punti di vista inediti, con il commento autorevole ed appassionato di tre celebri storici dell’arte: Antonio Paolucci, Antonio Natali e Vincenzo Farinella.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 121 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Marco Cocci Flavio Parenti raffaello-il-principe-delle-arti Angela Curri Enrico Lo Verso