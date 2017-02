Bandidos Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

12/10/1967 Genere: Western Regia:

Massimo Dallamano Cast:

Enrico Maria Salerno, Terry Jenkins, María Martín Trama del Film BANDIDOS:

Le bande del pistolero Billy Kane e del messicano Vigonza assaltano un treno a bordo del quale sta viaggiando Richard Martin, un pistolero che si guadagna da vivere esibendosi come tiratore. Kane, che un tempo è stato suo allievo, lo disarma e poi lo ferisce alle mani in modo da non consentirgli di impugnare mai più una pistola. Intenzionato a vendicarsi, Martin cerca e trova un giovane da addestrare a sparare talmente bene da uccidere Billy Kane. Il prescelto è Philip Raymond, che si esibisce con il nome d'arte di Ricky Shot. Sveglio e intelligente sotto la guida dell'ex pistolero migliora la sua tecnica e impara a sparare con precisione. Il giovane in realtà è evaso dal carcere dove era stato rinchiuso con l'ingiusta accusa di aver partecipato all'assalto al treno nel quale Richard Martin aveva perso l'uso della mani...





