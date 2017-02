Nel Sole Clip Italiana "Albano" - iVid Portale dei trailer Clip Italiana "Albano"





20/12/1967 Genere: Musicale Regia:

Aldo Grimaldi Cast:

Romina Power, Albano, Linda Christian Trama del Film NEL SOLE:

Carlo è un giovane e povero studente di liceo che lavora come cameriere ed è aiutato dai suoi amici Franco e Ciccio, autista e maggiordomo della bella Ivana. Carlo finge con i compagni di classe di essere un ricco figlio di papà e di abitare nella villa di Ivana, così da vivere la sua storia d'amore con l'altolocata Lorena. La situazione si complica: una sera un amico di Lorena vede Carlo che lavora in un ristorante e qualche giorno dopo lo stesso ragazzo si autoinvita con tutto il gruppo a casa di Carlo per una festa. Ivana rientra prima da un viaggio, proprio durante la festa, la signora però è divertita dalla situazione e regge il gioco a Carlo, fingendo di esserne la sorella...





