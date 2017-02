L'harem Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

05/10/1967 Genere: Drammatico Regia:

Marco Ferreri Cast:

Carroll Baker, Gastone Moschin, Renato Salvatori Trama del Film L'HAREM:

Margherita, architetta, è gelosa custode della propria indipendenza, in nome della quale respinge le richieste di stabile unione dei suoi diversi pretendenti: Gianni, ingegnere, Gaetano, avvocato, e Mike, un bohemien. Non vorrebbe, però, perdere la loro amicizia. Così, durante una vacanza a Dubrovnik, li riunisce con uno stratagemma nella sua villa, in una specie di harem alla rovescia, in cui le funzioni amministrative sono affidate ad un quarto amico, il gay Renato, l'eunuco dell'harem...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 31 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film l-harem Marco Ferreri Carroll Baker Gastone Moschin Renato Salvatori