Data di uscita del film:

02/02/2017 Genere: Drammatico Regia:

Ang Lee Cast:

Joe Alwyn, Garrett Hedlund, Steve Martin, Beau Knapp, Kristen Stewart Trama del Film BILLY LYNN - Un Giorno Da Eroe:

Il film, raccontato dal punto di vista del protagonista, è la storia del soldato semplice Billy Lynn che, insieme ai commilitoni del Reparto Bravo, si trasforma in eroe dopo una estenuante battaglia in Iraq e come premio torna a casa in un tour per la vittoria. Tramite una serie di flashback che culminano nel giorno del Ringraziamento durante uno spettacolo scenografico per l’intervallo della partita di football, il film rivela ciò che era veramente accaduto al gruppo di soldati mettendo a nudo il contrasto tra il realismo della guerra e le percezione degli americani della guerra stessa.



