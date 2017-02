Il Fischio Al Naso Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

22/03/1967 Genere: Commedia Regia:

Ugo Tognazzi Cast:

Ugo Tognazzi, Tina Louise, Olga Villi Trama del Film IL FISCHIO AL NASO:

Un industriale della bassa Lombardia viene indotto al ricovero in clinica dalla moglie e dalla figlia a causa di un fastidioso fischio al naso che lo tormenta. Con vari pretesti inizia ad essere trasferito da un reparto all'altro, in una lenta salita dal primo all'ultimo piano della clinica...





Trailer Italiano Film Olga Villi il-fischio-al-naso Tina Louise Ugo Tognazzi