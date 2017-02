C'era Una Volta Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





19/10/1967 Genere: Commedia Regia:

Francesco Rosi Cast:

Sophia Loren, Omar Sharif, Georges Wilson Trama del Film C'ERA UNA VOLTA:

Nel Seicento, a Napoli, il principe spagnolo Rodrigo è messo alle strette dal padre perché si sposi, naturamente con una nobildonna. Il giovane rampollo ha però da tempo messo gli occhi addosso a una bella e procace popolana, Isabella, la quale, per conquistarlo, non disdegna di ricorrere a fatture, filtri magici e alle profezie di San Giuseppe da Copertino...





