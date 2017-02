I Due Vigili Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





13/06/1967 Genere: Commedia Regia:

Giuseppe Orlandini Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Umberto D'Orsi Trama del Film I DUE VIGILI:

l vigile Francesco Lo Cascio, in coppia con il vigile Ciccio Merendino, è un implacabile cacciatore di multe, che facendo una contravvenzione al sindaco riesce ad avere una promozione. Merendino, invidioso, cercando di ottenere anch'egli una promozione, finisce col far retrocedere entrambi verso mansioni sempre più faticose. I due si riscatteranno arrestando una banda di rapinatori travestiti da vigili...





