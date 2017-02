The Game - Nessuna Regola Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





13/03/1998 Genere: Thriller Regia:

David Fincher Cast:

Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn Trama del Film THE GAME - NESSUNA REGOLA:

Uno yuppie estremamente razionale (con alle spalle il suicidio del padre) riceve in regalo per il compleanno la possibilità di partecipare a un gioco di ruolo, le cui regole sono ignote ma che sembra destinato a diventare un vero e proprio incubo.





Trailer Originale Film David Fincher Michael Douglas Sean Penn Deborah Kara Unger the-game