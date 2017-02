I Barbieri Di Sicilia Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

21/12/1967 Genere: Commedia Regia:

Marcello Ciorciolini Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Enzo Andronico, Georgia Moll, Daniela Giordano Trama del Film I BARBIERI DI SICILIA:

Franco Lo persico è un barbiere per uomo invece il cugino Ciccio Lo persico è un parrucchiere per signora. Tutti e due sono innamorati di Rosina Giovinazzo nipote della zia bruttina Donna Maruzza. Nel paesino siciliano Santa Rosalia gli americani stanno per sbarcare e i tedeschi inviano il colonnello Otto von Kraus. Questi vuole fare credere di essere là per riposo con la moglie , ma invece è accompagnato da due importanti chimici, Stulz e Ebner, per fermare lo sbarco degli americani. Gli americani inviano nel paese un ufficiale per distruggere i piani dei tedeschi...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 15 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Daniela Giordano Ciccio Ingrassia Franco Franchi i-barbieri-di-sicilia Marcello Ciorciolini Enzo Andronico Georgia Moll