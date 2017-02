L'angolo Rosso - Colpevole Fino A Prova Contraria Clip - Titoli di Testa - iVid Portale dei trailer Clip - Titoli di Testa





Data di uscita del film:

05/06/1998 Genere: Thriller Regia:

Jon Avnet Cast:

Richard Gere, Bai Ling, Bradley Whitford Trama del Film L'ANGOLO ROSSO - Colpevole fino a prova contraria:

Jack Moore è un facoltoso avvocato che lavora per una rete televisiva come consulente, i suoi affari lo portano a Pechino, dove dopo una notte passata con una donna, viene svegliato bruscamente dalla polizia cinese e trova la donna priva di vita in un lago di sangue. Arrestato, Jack Moore, dovrà battersi contro il sistema giudiziario cinese, che di democratico ha ben poco, per dimostrare la sua innocenza, abbandonato al suo destino dal governo americano, che non vuole incrinare i rapporti tra i due stati, l'unica che lo aiuterà credendo nella sua innocenza è Shen Yuelin, avvocatessa che il tribunale gli affida d'ufficio.





