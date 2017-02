A Ciascuno Il Suo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

20/09/1967 Genere: Drammatico Regia:

Elio Petri Cast:

Gian Maria Volontè, Irene Papas, Gabriele Ferzetti Trama del Film A CIASCUNO IL SUO:

Le indagini su due omicidi compiuti in un paesino della Sicilia portano alla conclusione che si sia trattato di un delitto d'onore. Paolo Laurana, un professore di liceo, non ne è convinto e confida questi suoi dubbi all'avvocato Rosello. Continuando le sue indagini però Laurana capisce che il mandante del duplice omicidio è proprio l'avvocato, con la complicità di Luisa, vedova di una delle vittime...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 10 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Elio Petri a-ciascuno-il-suo Gian Maria Volontè Gabriele Ferzetti Irene Papas