Data di uscita del film:

19/09/1997 Genere: Thriller Regia:

Wolfgang Petersen Cast:

Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close Trama del Film AIR FORCE ONE:

Il presidente degli Stati Uniti d'America James Marshall e la sua famiglia sono in viaggio sull'aereo presidenziale, l'Air Force One. Non sanno però che si sono imbarcati segretamente un gruppo di spietati terroristi kazaki guidati da Egor Korshunov, che hanno come fine la liberazione del dittatore del loro paese, il generale Ivan Radek, catturato dalla Delta Force e dalla Specnaz e tenuto prigioniero nelle carceri russe. Al momento dell'irruzione, i terroristi eliminano gran parte delle guardie del corpo e alcuni membri dello staff del Presidente, cosicché il presidente viene fatto salire sulla capsula di salvataggio che viene espulsa dall'aereo. Poiché, almeno apparentemente, il presidente è stato messo in salvo, il malvagio Korshunov inizia ad uccidere ad uno ad uno i passeggeri dell'aereo, nell'attesa che le sue richieste vengano accolte da Washington.





