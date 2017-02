Il Bello Il Brutto Il Cretino Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

10/08/1967 Genere: Commedia Regia:

Giovanni Grimaldi Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Mimmo Palmara Trama del Film IL BELLO IL BRUTTO IL CRETINO:

Franco e Ciccio sono due banditucoli da strapazzo che tirano avanti con piccoli espedienti. Un giorno un sergente sudista confida loro, in punto di morte, il luogo dove è sepolto un tesoro. I due però conoscono ognuno solo metà delle indicazioni per il prezioso recupero. Sulle tracce dell'oro c'è anche un altro personaggio: il "Bello"...





Clip Italiana Film Giovanni Grimaldi Franco Franchi il-bello-il-brutto-il-cretino Mimmo Palmara Ciccio Ingrassia