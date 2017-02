Il Diritto Di Contare Featurette - Un Lavoro da Fare - iVid Portale dei trailer Featurette - Un Lavoro da Fare





16/03/2017 Genere: Drammatico Regia:

Theodore Melfi Cast:

Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Janelle Monáe Trama del Film IL DIRITTO DI CONTARE:

Il diritto di contare racconta l’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre brillanti donne afroamericane che – alla NASA – lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero.



