Incarnate Clip - Guarda alla Finestra - iVid Portale dei trailer Clip - Guarda alla Finestra





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

08/02/2017 Genere: Horror Regia:

Brad Peyton Cast:

Carice van Houten, Aaron Eckhart, David Mazouz Trama del Film INCARNATE:

Un esorcista non convenzionale può entrare nel subconscio della persona posseduta. Un giorno incontra un bambino posseduto e riconosce in lui la presenza dello stesso demone che anni prima ha distrutto la sua famiglia. Dovrà fare i conti con il passato e con un avversario difficile da sconfiggere.



-- Seleziona il video -- Clip - Stai per Bruciare Trailer Originale Trailer Italiano Clip - Tu chi Sei



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 109 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip - Guarda alla Finestra Film Carice van Houten Brad Peyton David Mazouz Aaron Eckhart incarnate