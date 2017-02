La Bisbetica Domata Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

23/03/1967 Genere: Drammatico Regia:

Franco Zeffirelli Cast:

Elizabeth Taylor, Richard Burton, Cyril Cusack Trama del Film LA BISBETICA DOMATA:

Ambientato a Padova alla fine del XVI secolo, il film narra la storia di due sorelle, Bianca e Caterina. Per divieto del padre, Bianca non può sposarsi finché la sorella non avrà trovato marito. Ma Caterina ha un carattere terribile, e nessuno la vuole in moglie...





