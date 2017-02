Vista Mare Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

03/02/2017 Genere: Drammatico Regia:

Andrea Castoldi Cast:

Arturo Di Tullio, Pietro Sarubbi, Lorenza Pisano, Toni Pandolfo, Alberto Agnoletto Trama del Film VISTA MARE:

Stilitano, dopo una detenzione per traffico di immigrati clandestini, esce dal carcere e scopre che il mondo fuori è profondamente cambiato. L'Italia è al tracollo e chi può cerca di raggiungere la Puglia per imbarcarsi verso l'Albania, luogo in cui ricominciare da capo. Anche Stilitano decide di lasciare Milano per dirigersi al Sud. Andrea Castoldi, dopo Ti si legge in faccia del 2014, torna ad affrontare le tematiche del sociale che più lo interessano. È un viaggio della speranza alla rovescia quello che il suo protagonista decide di affrontare. Non più barconi di disperati che raggiungono le nostre coste ma connazionali, altrettanto provati dalla vita, che cercano un futuro su quelle coste che solo decenni prima videro navi mercantili sovraccariche di albanesi che vedevano nell'Italia il Paese del Bengodi. Stilitano è un piccolo uomo senza qualità (tranne una: sa fare bene la pizza) a cui la vita sembra scorrere addosso senza lasciare tracce sensibili. Fino a quando incontra un gruppo di giovani uomini e donne a Foresta Umbra e coglie in loro qualcosa che può riaccendere una speranza.



