Data di uscita del film:

2017 Genere: Commedia Regia:

Lone Scherfig Cast:

Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy, Jack Huston, Paul Ritter Trama del Film THEIR FINEST:

Durante la seconda guerra mondiale Catrin Cole riesce a trovare un lavoro come scrittrice per un film di propaganda che ha bisogno di un tocco femminile. Il produttore cinematografico Buckley nota il suo talento e, insieme a Catrin, decide di lavorare intensamente per dare vita a un film che scaldi gli animi delle persone, troppo provate dalla sofferenza della guerra. Sul set, mentre le bombe devastano la città, Catrin scoprirà come ci sia dramma, commedia e passione, sia nel film che nella sua vita personale.



