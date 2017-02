The Royal Opera: Woolf Works Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

08/02/2017 Genere: Opera Teatrale Regia:

Wayne McGregor Cast:

Alessandra Ferri Trama del Film THE ROYAL OPERA: Woolf Works:

Woolf Works è il trittico ballettistico acclamato dalla critica e vincitore del Sir Lawrence Olivier Award. Il pioneristico stile letterario di Virginia Woolf fornisce a Wayne McGregor l'ispirazione per il brillante trittico da lui coreografato, considerato dal The Guardian "esilarante ed espressivo in modo estasiante". McGregor è da tempo un innovatore del balletto ed è riuscito a stupire il pubblico e la critica con la sua produzione stupefacente in cui combina i temi di tre dei romanzi più importanti della Woolf - Mrs Dalloway, Orlando e Le Onde - con estratti della vita della scrittrice: lettere, saggi e diari.



