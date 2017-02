Le Piacevoli Notti Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

28/10/1966 Genere: Commedia Regia:

Armando Crispino, Luciano Lucignani Cast:

Vittorio Gassman, Gina Lollobrigida, Ugo Tognazzi, Adolfo Celi, Maria Grazia Buccella Trama del Film LE PIACEVOLI NOTTI:

Nel primo episodio un nobile diventa l'amante di una donna imprigionata, nel secondo un falso papa incoraggia i sogni erotici di una ragazza e nell'ultimo in una burla fra amici una falsa Lucrezia Borgia viene scoperta in atteggiamenti amorosi con un pittore da un altrettanto falso Duca d'Este...





