Data di uscita del film:

07/10/1966 Genere: Western Regia:

Giorgio Ferroni Cast:

Giuliano Gemma, Dan Vadis, José Calvo Trama del Film PER POCHI DOLLARI ANCORA:

Dopo la fine della guerra di secessione americana, mentre i soldati confederati catturati durante la guerra sono ancora prigionieri degli unionisti, i sudisti irriducibili non hanno accettato la resa del generale Robert Edward Lee e si sono organizzati in bande di fuorilegge, pur di continuare la loro lotta. Uno di loro, catturato e condannato a morte, viene graziato perché si rivela essere a conoscenza di informazioni della massima segretezza: informazioni che solo alcuni alti ufficiali nordisti erano autorizzati a conoscere. L'uomo non sa in che modo il suo capo abbia avuto tali informazioni, ma dal suo racconto l'ufficiale responsabile del campo apprende che i circa 800 uomini della banda sono stati ingannati: Fort Yuma ed il suo tesoro sono prede tutt'altro che facili, ed un tentativo di assaltare quel forte significherebbe mandarli tutti al macello...





