Data di uscita del film:

26/10/1966 Genere: Western Regia:

Alberto De Martino Cast:

Glenn Saxson, Ida Galli, Fernando Sancho, Nando Gazzolo Trama del Film DJANGO SPARA PER PRIMO:

Come legittimo erede, Django pretende da Kluster, un losco banchiere che si era messo in società con suo padre, l'eredità che gli spetta. Kluster tenta in tutti i modi per ucciderlo, poi organizza una rapina con omicidio alla stessa banca, facendo accusare Django...





