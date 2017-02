Arizona Colt Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





24/08/1966 Genere: Western Regia:

Michele Lupo Cast:

Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Corinne Marchand Trama del Film ARIZONA COLT:

ordon Watch, capo di una banda chiamata "Gli Sterminatori" (hanno tutti una "S" marchiata a fuoco sul braccio) assalta un carcere con lo scopo di far aggregare i detenuti alla sua gang. Tra i galeotti c'è il giovane pistolero Arizona Colt che, dopo aver eliminato alcuni "Sterminatori", rifiuta di unirsi agli uomini di Gordon. Giunto a Blackstone Hill, l'eroe accetta di vendicare la morte di Dolores, figlia del barista Pedro, uccisa da Clay in quanto aveva scoperto la di lui identità di fuorilegge. Oltre ai soldi Arizona chiede di poter passare una notte con Jane, sorella della defunta, che accetta la scabrosa richiesta per vedere vendicata Dolores. Il pistolero uccide il bandito ma viene violentemente pestato dagli uomini di Gordon. Soccorso dall'ubriacone Doppio Whisky ex sgherro del capobanda, Arizona torna in paese ma, dopo essere stato curato, viene scacciato per la sua scandalosa offerta a Jane...





