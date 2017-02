3 Colpi Di Winchester Per Ringo Clip Originale - iVid Portale dei trailer Clip Originale





Data di uscita del film:

16/03/1966 Genere: Western Regia:

Emimmo Salvi Cast:

Gordon Mitchell, Mickey Hargitay, Milla Sannoner Trama del Film 3 COLPI DI WINCHESTER PER RINGO:

Ringo Carson e Frank Sanders detto “il texano”, due amici e spietati pistoleri ricevono dal proprietario del saloon di Stone City Walcom l'incarico di liberare sua figlia Jane, catturata da banditi messicani. Dopo avere concluso con successo la missione i due, entrambi innamorati della ragazza, vengono alle mani e decidono di dividersi. Ringo resta a Stone City, città da cui se n'era andato per dissapori con la madre. Si riconcilia con lei, sposa Jane dalla quale ha un figlio e diventa sceriffo della città. La tranquillità sue e della città termina con l'arrivo di una banda di ex soldati sudisti guidati proprio dal suo ex amico Frank divenuti banditi dopo la fine della guerra di Secessione. Nello scontro con i saccheggiatori Ringo subisce un forte trauma cranico e diventa cieco. Frank approfitta della sua infermità per stabilirsi a Stone City. In breve diventa anche sceriffo della città facendosi complice dei loschi interessi del banchiere Daniels...





