Data di uscita del film:

2017 Genere: Drammatico Regia:

Doug Liman Cast:

Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli Trama del Film THE WALL:

La storia di due soldati americani che vengono presi di mira da un cecchino iracheno. La situazione diventa in poco tempo un confronto psicologico a distanza tra due fazioni opposte ma ugualmente vittime di una guerra apparentemente senza fine.



