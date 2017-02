The Wizard Of Lies Teaser Trailer originale - iVid Portale dei trailer Teaser Trailer originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Drammatico Regia:

Barry Levinson Cast:

Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Hank Azaria, Alessandro Nivola Trama del Film THE WIZARD OF LIES:

Nel 2008 gli Stati Uniti scoprirono di essere stati vittime di una delle più grandi frodi finanziare di tutta la storia. La truffa si era articolata attraverso un enorme schema Ponzi orchestrato da un semplice uomo dall'aspetto molto ordinario, Bernard Madoff. Era il 2008 e gli Stati Uniti e molti altri grandi investitori di tutto il mondo avevano perso 50 miliardi di dollari. Questa in breve è la storia di Bernie Madoff, un broker disonesto che orchestrò e diresse la truffa su scala globale, andando a mettere in scena il famoso schema Ponzi. La frode prende il nome dal suo inventore, un immigrato italiano del secolo scorso. Lo schema è molto semplice: promettere grandi interessi sui finanziamenti e ma li corrisponde solo con gli investimenti dei nuovi entrati.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 14 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Teaser Trailer originale Film Hank Azaria Barry Levinson Michelle Pfeiffer Robert De Niro THE WIZARD OF LIES Alessandro Nivola