Data di uscita del film:

02/06/1966 Genere: Fantascienza Regia:

Antonio Margheriti Cast:

Tony Russel, Lisa Gastoni, Franco Nero Trama del Film I DIAFANOIDI VENGONO DA MARTE:

Un'astronave terrestre viene investita da corpuscoli luminescenti, che si rivelano essere alieni provenienti dal pianeta Marte. Essi sono alla ricerca di un nuovo mondo da conquistare. Per sopravvivere lontano dalla loro atmosfera devono impadronirsi di un corpo riuscendo a dominarne la mente. Alcuni di loro vengono catturati e studiati, ma non si riesce a stipulare un accordo pacifico. Si passa quindi all'attacco inviando una spedizione nello spazio per distruggere la base aliena...





