Data di uscita del film:

07/09/1966 Genere: Commedia Regia:

Mariano Laurenti Cast:

Raimondo Vianello, Raffaella Carrà , Pamela Tudor Trama del Film IL VOSTRO SUPERAGENTE FLIT:

Anni '60, strani episodi in importanti incontri diplomatici mondiali, mettono a rischio la pace sulla terra: capi di Stato, ambasciatori e consoli si sbeffeggiano tra di loro senza alcun motivo, come in preda a follia pura. Per risolvere la delicata situazione il capo della N.A.T.O. Hayes, chiama in causa il superagente Flit, famoso in tutto il mondo per le sue imprese. Il noto agente scopre che le strane cause diplomatiche sono dovute a ipnosi da parte di presenze extraterrestri che, dovendo emigrare dal loro pianeta, cercano di infondere terrore nelle potenze mondiali per far scoppiare una guerra nucleare e di conseguenza attuare l'autodistruzione del genere umano e rendere così possibile il facile approdo sulla Terra degli alieni...





