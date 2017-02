La Marcia Dei Pinguini - Il Richiamo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

23/02/2017 Genere: Documentario Regia:

Luc Jacquet Cast:

Pif Trama del Film LA MARCIA DEI PINGUINI - Il Richiamo:

A dieci anni di distanza Luc Jacquet ci riporta tra i ghiacci con la magia delle riprese in alta definizione e l’utilizzo di innovative camere subacquee e droni. Una nuova avventura alla scoperta dell’Antartide come non lo avete mai visto. Protagonista un giovane pinguino che intraprende il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione sconosciuta, guidato solo dall’ istinto.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 53 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Pif Luc Jacquet la-marcia-dei-pinguini-il-richiamo