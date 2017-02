Il Permesso - 48 Ore Fuori Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

06/04/2017 Genere: Drammatico Regia:

Claudio Amendola Cast:

Claudio Amendola, Luca Argentero, Giacomo Ferrara, Valentina Bellè Trama del Film IL PERMESSO - 48 Ore Fuori:

La storia si svolge tutta nell’arco dei due giorni di permesso che quattro detenuti hanno dal carcere di Civitavecchia: c’è il cinquantenne Luigi (Claudio Amendola), condannato per duplice omicidio che ha già scontato 17 anni di pena, che torna da moglie e figlio ma trova quest’ultimo incastrato in una situazione pericolosa; c’è il 35enne Donato (Luca Argentero), condannato pur essendo innocente, che corre a cercare la donna che ama; c’è la venticinquenne Rossana (Valentina Bellè), disinibita figlia di ricchi che è stata arrestata per traffico internazionale di droga e c’è Angelo (Giacomo Ferrara), suo coetaneo di borgata finito tra le sbarre per una rapina compiuta con complici che non ha mai denunciato. Le due giornate verranno utilizzate da ognuno di loro per cercare di ritrovare e ritrovarsi nelle realtà che hanno lasciato da tempo.



