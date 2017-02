My Cousin Rachel Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2017 Genere: Drammatico Regia:

Roger Michell Cast:

Sam Clafli, Rachel Weisz, Holliday Grainger, Iain Glen Trama del Film MY COUSIN RACHEL:

My Cousin Rachel è l' adattamento del romanzo omonimo scritto da Daphne Du Maurier .La storia ha come protagonista Philip, un giovane orfano convinto che la sua misteriosa e meravigliosa cugina Rachele possa essere la responsabile dell’omicidio della sua amata tutrice Ambrose, con cui avevano un legame di parentela. Mentre Philip progetta la sua vendetta, il giovane inizia però a provare dei sentimenti contrastanti nei confronti di Rachel.



