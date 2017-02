Operazione Goldman Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

22/04/1966 Genere: Azione Regia:

Antonio Margheriti Cast:

Anthony Eisley, Wandisa Guida, Diana Lorys, Folco Lulli, Tito Garcia Trama del Film OPERAZIONE GOLDMAN:

A Cape Kennedy falliscono più volte i tentativi di lancio di una stazione lunare. Così interviene il Dipartimento di Stato che fa intervenire la sezione speciale “S”. Harry Sennet dovrà quindi indagare sul caso e trovare il professor Runi. Dopo infinite indagini Bennet riesce a trovare il professore in una base militare, costretto a lavorare per il signor Rether all'invenzione di un cannone a raggi laser per dominare il mondo...





