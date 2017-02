Il Pianeta Errante Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





27/07/1966 Genere: Fantascienza Regia:

Antonio Margheriti Cast:

Giacomo Rossi Stuart, Ombretta Colli, Enzo Fiermonte Trama del Film IL PIANETA ERRANTE:

Il gruppo di astronauti della base spaziale Gamma Uno è impegnato nella ricerca delle cause di misteriosi terremoti che si verificano sul pianeta Terra. Si trovano così a contatto con un misterioso minuscolo pianeta rosso vivo e pulsante che si nutre di asteroidi attirandoli a sé con il gas. L'equipaggio di Gamma Uno decide così di impiegare un ordigno a base di antimateria, ma per farlo deve scendere nelle viscere del pianeta...





