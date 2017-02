Missione Speciale Lady Chaplin Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





10/08/1966 Genere: Azione Regia:

Alberto De Martino, Sergio Grieco Cast:

Ken Clark, Daniela Bianchi, Helga Liné Trama del Film MISSIONE SPECIALE LADY CHAPLIN:

L'agente speciale Malloy ha una nuova missione, scoprire i piani della "rivale" Arabella Chaplin, conosciuta nel mondo delle spie come "Lady Chaplin". La donna non sa di essere minacciata da un complice, che peraltro fa di tutto per togliere di mezzo anche Malloy...





