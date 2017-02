I Due Figli Di Ringo Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

18/05/1966 Genere: Commedia Regia:

Giorgio Simonelli, Giuliano Carnimeo Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, George Hilton, Gloria Paul Trama del Film I DUE FIGLI DI RINGO:

Franco e Ciccio Sono due truffatori vagabondi: il primo interpreta un criminale che tenta di provocare i cittadini mentre il secondo fa la parte del bounty killer che lo uccide. I due girano per i desolati paesini del vecchio West e ripetono la scena per ogni cittadina che incontrano con Franco che muore e con Ciccio che si fa pagare, per lo più sotto forma di cibarie. La cosa però non riesce quando giungono in una piccola cittadina dove è presente un vero bounty killer. Quest'ultimo, dopo aver scoperto gli inganni dei due maldestri truffatori, li risparmia ma si fa promettere di farsi aiutare a ritrovare l'eredità di Ringo. Questi avrebbe dovuto lasciare una cospicua somma di oro e denaro ai suoi due figli ma nulla si è più saputo al riguardo. Franco e Ciccio fingono quindi di esseri i figli di Ringo e si fanno chiamare Gringo e Django...





