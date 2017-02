Le Spie Amano I Fiori Clip Originale - iVid Portale dei trailer Clip Originale





Data di uscita del film:

11/08/1966 Genere: Azione Regia:

Umberto Lenzi Cast:

Roger Browne, Emma Danieli, Daniele Vargas Trama del Film LE SPIE AMANO I FIORI:

Martin Stevens, agente segreto di Sua Maestà britannica, ha portato a termine un difficile incarico. Ha recuperato in sole quarantott'ore l'elettroscometro gamma, un congegno elettronico di nuova concezione., che era stato trafugato a Londra. Ma la missione non è ancora completata, Martin deve infatti eliminare tre individui che hanno preso parte al furto...





