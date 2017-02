La Lama Nel Corpo Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

17/02/1966 Genere: Horror Regia:

Elio Scardamaglia Cast:

William Berger, Françoise Prévost, Mary Young Trama del Film LA LAMA NEL CORPO:

Il direttore di un manicomio si serve delle pazienti più giovani e carine, che uccide, per tentare di ridare la bellezza alla cognata sfigurata in un incidente d’auto...





