2 + 5 Missione Hydra Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

04/10/1966 Genere: Fantascienza Regia:

Pietro Francisci Cast:

Leonora Ruffo, Mario Novelli, Roland Lesaffre Trama del Film 2 + 5 MISSIONE HYDRA:

Durante un terremoto, un contadino crede di vedere un veicolo spaziale scomparire fra le colline di una zona disabitata. Accorso subito sul posto, l'uomo si accorge che il terreno circostante si inaridisce in modo inspiegabile. L'istituto di geologia invia sul posto lo scienziato Solmi per indagare sulla strana faccenda: lo studioso viene rapito però da tre extraterrestri che lo trasportano sul pianeta Hydra...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 5 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Roland Lesaffre Leonora Ruffo 2-+-5-missione-hydra Mario Novelli Pietro Francisci