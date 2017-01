Hercules Clip - iVid Portale dei trailer Clip





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

05/12/1997 Genere: Animazione Regia:

John Musker, Ron Clements Cast:

Trama del Film HERCULES:

Molti secoli fa Zeus, il potente sovrano degli Dèi del Monte Olimpo, sconfisse i Titani imprigionandoli nelle viscere della Terra; anni dopo lui e la moglie Era danno alla luce Ercole, che viene amato e ammirato da tutti gli Dei tranne Ade, il perfido dio dell'oltretomba, che vuole vendicarsi di Zeus per essere stato relegato per sempre nell'aldilà. Il dio della morte consulta così le Parche, le quali predicono che diciotto anni dopo un allineamento dei pianeti avrebbe indicato il punto esatto dove si trovano rinchiusi i Titani, permettendo ad Ade di liberarli e conquistare l'Olimpo; se Ercole fosse intervenuto, tuttavia, Ade sarebbe stato sconfitto. Il dio dell'oltretomba invia i due diavoletti Pena e Panico a rapire Ercole per fargli bere una pozione in modo da renderlo un comune mortale e quindi ucciderlo; proprio quando sta per finire di bere il siero, tuttavia, Pena e Panico vengono interrotti da Alcmena e Anfitrione, una coppia di contadini senza figli che decide di adottare il piccolo Ercole. Non avendo bevuto tutto l'intruglio, è ancora dotato di una forza sovrumana, con la quale sconfigge i due servi. Pena e Panico decidono quindi di mentire al loro padrone sul fallimento della missione per evitare guai.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 11 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Film John Musker hercules Ron Clements