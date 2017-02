I Due Sanculotti Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

22/06/1966 Genere: Commedia Regia:

Giorgio Simonelli Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Barbara Carroll Trama del Film I DUE SANCULOTTI:

Francia, luglio 1789, pochi giorni prima dello scoppio della Rivoluzione Francese, Franco e Ciccio La Capra arrivano a Parigi in cerca di lavoro. Riescono a trovare lavoro presso un atélièr per nobildonne gestito dal signor François, grazie alla raccomandazione di una loro zia che un tempo viveva in Francia...





Clip Italiana Film Franco Franchi Giorgio Simonelli Barbara Carroll i-due-sanculotti Ciccio Ingrassia