10/03/1966 Genere: Commedia Regia:

Vittorio Sala Cast:

Walter Chiari, Graziella Granata, Ingrid Schoeller, Peppino de Filippo, Trama del Film ISCHIA OPERAZIONE AMORE:

Sull' isola si intrecciano le vicende di vari personaggi: Gennaro Capotosta dirige insieme alla sua famiglia una modestissima pensione dalla quale i clienti vanno via, disgustati per lo scarso servizio, dopo un sol giorno di permanenza. Per trattenere almeno la clientela femminile, Gennaro cerca di sacrificare la virilità del genero Peppiniello. Enrico Tremalaterra, un calciatore militante in una squadra di provincia, si vede offrire un lauto contratto da Flavia Peruzzi, presidentessa di una squadra di Serie C, la cui figlia ricambia a poco a poco le avances del giovane. Marco, studente di ingegneria e cantante provetto, si innamora della bella Ingrid, mantenuta dal ricco e gelosissimo barone Lo Russo...





